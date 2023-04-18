Лещенко поздравил «Динамо» со столетием

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поздравил московский клуб со столетием со дня основания.

«Динамо» — это один из самых прославленных клубов, который все эти годы являлся витриной отечественного спорта. Я очень рад, что сегодня «Динамо» возрождается, что построен такой прекрасный объект, как динамовский стадион. Сохранив фасад, сделали современное яркое сооружение. Да и в целом как-то оживает динамовский бренд. Поздравляю от всей души! Тем более что я был юным динамовцем и 70 лет болею за команду», — цитирует Лещенко Metaratings.ru.

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года. Московская команда является 11-кратным чемпионом СССР и шестикратным обладателем Кубка СССР по футболу. В российской истории клуба на счету динамовцев победа в национальном кубке сезона-1994/95.