Лещенко о возможном чемпионстве «Динамо»: «Я редко так нервничаю. Очень переживаю»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу бело-голубых в матче 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:1).

«Игра была достойная. Тактически сыграли грамотно, был хороший рисунок игры, хорошо оборонялись и забили прекрасные голы. Нгамале уже третью игру забивает в концовке. Нереально! Везунчик! Выдающийся игрок! У нас не было такого еще. Все легионеры выглядели на поле хорошо. А наши футболисты сражались. Лаксальт очень здорово играл в центре. Эмоции? Я очень переживаю. Сегодня нервы были на пределе. Я редко так нервничаю. Но на кону стоит чемпионство. Будем надеяться на лучший исход», — сказал Лещенко «СЭ».

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 5 очков. При этом петербуржцы имеют один матч в запасе. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

25 мая команда Марцела Лички проведет выездную встречу с «Краснодаром».