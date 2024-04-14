Лещенко о поражении «Динамо»: «Не было желания. А «Урал» выглядел боевито»

Народный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение бело-голубых от «Урала» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ.

«Очень печально. Вроде со «Спартаком» была приличная игра, доминировали, чувствовалось желание. Сегодня его вообще не было. Немножко заводились — и все. Не хватает психологии. Нужно больше движения, работы. Конечно, мешают переезды, чужие поля — все это очень влияет. Но надо подстраиваться. Очень много брака у команды и ненужной суеты. «Урал» выглядел боевито и мотивировано», — сказал Лещенко «СЭ».

На данный момент «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является «Зенит», у которого 47 баллов.