Лещенко — о Йокановиче: «Он не решил задачи команды. Организация игры была безнадежной»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на расторжение контракта главного тренера Славиши Йокановича с московским клубом.

«С точки зрения организации игры — это было безнадежно. Непонятно, во что играл Йоканович. В защиту ли? Контратаки? Было все абстрактно, невыразительно. Не понимаю, какие цели он преследовал. Концептуально он не решил задачи команды, которая хорошо сформирована», — сказал Лещенко «СЭ».

54-летний серб проработал в «Динамо» с июня 2022 года по 14 мая 2023-го. После 27 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.

По информации «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич. Он должен возглавить клуб летом.