Лещенко о победе «Динамо» над «Локомотивом»: «В такой знаковый день команда обязана посвятить три очка Яшину!»

Сегодня, 21:57
Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо», Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу бело-голубых над «Локомотивом» (3:1) в матче 14-го тура РПЛ.
«Динамо» на правильном пути! Команда взяла прошлогодние наработки — быстрое подключение в атаку, высокий прессинг, правильную ротацию. «Динамо» разыгралось! Старт сезона не получился, но три победы подряд позволят выправить турнирное положение и приблизиться к «Зениту». Думаю, в такой знаковый день команда обязана посвятить победу Льву Ивановичу! Не все иностранцы знают, кто это. Но им надо объяснить, что сегодня был знаменательный день», — сказал Лещенко «СЭ».
Сегодня, 22 октября легендарному вратарю «Динамо» и сборной СССР, обладателю «Золотого мяча» Льву Яшину могло бы исполниться 93 года.
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