Лещенко — о шансах «Динамо» на чемпионство: «Нельзя уповать на то, как сыграют другие»

Народный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о шансах бело-голубых в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Сейчас есть реальная возможность. Оторвались на два очка от «Зенита». Если «Динамо» выиграет два матча с «Крыльями» и «Краснодаром», то станет чемпионом. С самарцами есть реальная возможность выиграть на своем поле. А вот с «Краснодаром» будет битва. Надо побеждать. Нельзя уповать на то, как сыграют другие. Немного повезло, что ЦСКА одержал победу над «Зенитом», а «Спартак» взял верх над «Краснодаром», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» после волевой победы над «Балтикой» в гостевом матче 28-го тура РПЛ (3:2) единолично возглавило турнирную таблицу. У бело-голубых 53 очка, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50.