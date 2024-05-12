Лещенко — о победе «Динамо» над «Балтикой»: «В конце воспряли духом и заиграли в полную силу»

Народный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» победу бело-голубых над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ.

«Это нереальная какая-то вещь! До этого такое же произошло с «Сочи». Случайность и необходимость — две категории. Вот нужно было это сделать! Случайности бывают, но если человек очень сильно к этому стремится. В конце «Динамо» воспряло духом, появилась мотивация и заиграли наконец-то в полную силу. Вообще непонятно было, что они показывали во втором тайме. Такое ощущение, футболисты хотели играть на классе, катали мяч и так далее. А у «Балтики» люди были мотивированы. И только после того, как стали уступать, бело-голубые раскрепостились немного, что и дало результат», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» после волевой победы над «Балтикой» в гостевом матче 28-го тура РПЛ (3:2) единолично возглавило турнирную таблицу. У бело-голубых теперь 53 очка, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50.