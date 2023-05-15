КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

15 мая, 11:09

Лещенко считает кандидатуру Николича на пост главного тренера «Динамо» лучшей

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможное назначение Марко Николича на пост главного тренера бело-голубых.

«Я думаю, что кандидатура Николича лучшая. С «Локомотивом» он показывал приличный результат. Мне кажется, «Локомотив» жалел, когда убрали его. Он опытный тренер, который работал с командами высокого уровня. Но решение данного вопроса — прерогатива руководства», — сказал Лещенко «СЭ».

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.

После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает 7-е место в РПЛ.

ФК Локомотив (Москва)
Лев Лещенко
Марко Николич
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче с «Химками»

КДК РФС рассмотрит поведение Йокановича. Тренер «Динамо» не принял участия в пресс-конференции