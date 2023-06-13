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Лещенко о возможном назначении Лички главным тренером «Динамо»: «Прекрасный выбор!»

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Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на слухи о возможном назначении Марцела Лички на пост главного тренера бело-голубых.

«Оренбург» прекрасно играет. Я не знаю биографию Лички, но мне очень нравится игра его команды. Это будет прекрасным выбором. Нужен ли «Динамо» российский тренер? Это не имеет разницы. Руководство серьезно занимается этим вопросом. Оно больше погружено в то, чтобы команда росла и прибавляла. После Шварца был легкий спад. Но я надеюсь, что в следующем сезоне все наладится», — сказал Лещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Во вторник, 13 июня, ряд изданий и инсайдеров сообщили, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Марцела Лички в московский клуб. При этом в уральском клубе данную информацию не подтверждают.

Под руководством Лички «Оренбург» завершил сезон-2022/23 на седьмом месте в РПЛ с 46 очками в 30 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Лев Лещенко
Марцел Личка
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