Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

Лещенко сравнил «Динамо» с тиграми после победы над «Локомотивом»

Telegram Дзен

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии «СЭ» отреагировал на победу «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).

«Думаю, это матч тура или даже сезона. «Динамо» играло без 7 игроков стартового состава, и тем не менее, все выкладывались, бежали, защищались, как тигры. Это было очень зрелищно, очень здорово. Ну, конечно, пришлось тяжело. В центре играла в основном молодежь. Майсторович был на высоте: и подборы делал, и забил потрясающий гол. Но и немножко, конечно, повезло, потому что выручил Лунев, который сегодня провел блистящий матч. И, несмотря на то, что не было защиты, все-таки отыграли хорошо. Вот что значит старание, психология и настоящее желание биться», — сказал Лещенко СЭ".

«Динамо» набрало шесть очков и переместилось на второе место в таблице РПЛ. «Локомотив» занимает шестую строчку с тремя баллами. В следующем матче бело-голубые встретятся в гостях со «Спартаком» 31 июля в рамках FONBET Кубка России, а «Локомотив» днем ранее в этом же турнире сыграет дома против «Ростова».

Константин Передерий

ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Лев Лещенко
6
Обсудить
Читайте также
Дронова и Сырица не завоевали медалей в раздельной гонке на Олимпиаде-2024
В Госдуме ввели присягу для спортсменов, выступающих за сборную России
Зрителей Олимпиады из Китая повергли в шок сцены на церемонии открытия
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Российские военные вынесли на руках раненого солдата ВСУ из Торецка в ДНР
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Жест динамовцев и аплодисменты Лещенко: бело-голубые выиграли первое дерби сезона
«Факел» — «Акрон»: решение судьи снова правильно изменено — удален Марков
Защитнику московского «Динамо» Лепскому сломали зуб в матче с «Локомотивом»
С такой обороной «Локо» будет страдать — «Динамо» разбило его без шестерых игроков старта
«Факел» — «Акрон»: судья неверно оценил фол Божина — удаление правильно отменено
Кутицкий: «С каждой победой у молодых прибавляется уверенности»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Факел» — «Акрон»: хозяева остались в меньшинстве после удаления Маркова

«Факел» — «Акрон»: решение судьи снова правильно изменено — удален Марков