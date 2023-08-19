Лещенко — о победе «Динамо»: «Личка очень удачно интегрировался! Перестроил игру!»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» победу бело-голубых над ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.

«Хороший матч. Игроки «Динамо» создавали много моментов. Игра была очень интересная с двух сторон. Была прелестная атмосфера. Почти 20 тысяч человек. Настоящий праздник футбола. Побольше бы таких матчей! «Динамо» играло хорошо. Чувствуется определенный рисунок игры. Но и ЦСКА прилично играл. Но, на мой взгляд, у «Динамо» было больше голевых моментов. Личка, мне кажется, очень удачно интегрировался в процесс. Перестроил игру. Дал возможность молодым ребятам выходить на замену. Хотя в «Динамо» пока заменять некем», — сказал Лещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Динамо» набрало 10 очков и обошло ЦСКА в турнирной таблице РПЛ. Теперь команда Марцела Лички находится на третьей строчке, а армейцы — на четвертой (9 баллов).