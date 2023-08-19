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Сегодня, 17:43

Лещенко — о победе «Динамо»: «Личка очень удачно интегрировался! Перестроил игру!»

Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» победу бело-голубых над ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.

«Хороший матч. Игроки «Динамо» создавали много моментов. Игра была очень интересная с двух сторон. Была прелестная атмосфера. Почти 20 тысяч человек. Настоящий праздник футбола. Побольше бы таких матчей! «Динамо» играло хорошо. Чувствуется определенный рисунок игры. Но и ЦСКА прилично играл. Но, на мой взгляд, у «Динамо» было больше голевых моментов. Личка, мне кажется, очень удачно интегрировался в процесс. Перестроил игру. Дал возможность молодым ребятам выходить на замену. Хотя в «Динамо» пока заменять некем», — сказал Лещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Динамо» набрало 10 очков и обошло ЦСКА в турнирной таблице РПЛ. Теперь команда Марцела Лички находится на третьей строчке, а армейцы — на четвертой (9 баллов).

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Лев Лещенко
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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