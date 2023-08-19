Сегодня, 17:43
Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» победу бело-голубых над ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.
«Хороший матч. Игроки «Динамо» создавали много моментов. Игра была очень интересная с двух сторон. Была прелестная атмосфера. Почти 20 тысяч человек. Настоящий праздник футбола. Побольше бы таких матчей! «Динамо» играло хорошо. Чувствуется определенный рисунок игры. Но и ЦСКА прилично играл. Но, на мой взгляд, у «Динамо» было больше голевых моментов. Личка, мне кажется, очень удачно интегрировался в процесс. Перестроил игру. Дал возможность молодым ребятам выходить на замену. Хотя в «Динамо» пока заменять некем», — сказал Лещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
«Динамо» набрало 10 очков и обошло ЦСКА в турнирной таблице РПЛ. Теперь команда Марцела Лички находится на третьей строчке, а армейцы — на четвертой (9 баллов).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
11
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
12
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
13
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
14
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -