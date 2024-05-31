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Лещенко — о «Динамо»: «Чувствуется, что выбран правильный вектор развития»

Сергей Жуков
корреспондент
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Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о результатах бело-голубых в прошедшем сезоне РПЛ.

«Как мне кажется, задача-минимум была попасть в тройку, мы ее выполнили. Волею судеб мы имели возможность претендовать на первое место. Перед матчем я говорил с Галицким, мы с ним иногда общаемся. Он сказал, что в основу всего должен лечь спортивный принцип. Для «Краснодара» это был праздник. Неважно, что они заняли второе место. Если бы мы играли в еврокубках, тогда бы это было важно. Не было никакого опустошения. Была легкая горечь. Могли сыграть вничью, если бы не два удара в штангу.

 
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Команда выглядела достойно, есть перспективы в следующем году. Жалко, что из-за ошибок подарили игру «Спартаку», когда Лещук выпустил мяч из рук. Могли бы оторваться от других команд. Болельщики, очень признательны игрокам и руководству клуба. Все было очень грамотно сделано, чувствуется, что выбран правильный вектор развития. Надеюсь, в следующем году будем бороться за чемпионство», — сказал Лещенко «СЭ».

По итогам сезона-2023/24 «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Чемпионом России в шестой раз кряду стал «Зенит» (57), а вторым финишировал «Краснодар» (56), обыгравший бело-голубых в заключительном, 30-м туре со счетом 1:0.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
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