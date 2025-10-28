Лещенко заявил, что ему грустно от игры «Динамо»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о последних результатах бело-голубых.

— Не получается ничего пока. Очень невыразительная игра была. «Зенит» явно команда более профессиональная что ли. Мне грустно от результатов «Динамо». 13 туров, пока ничего. Самое главное даже не проигрыши, непонятно какая игра: от защиты, нападения. Комбинационного футбола мало, травмы преследуют, чехарда с заменами. Основной состав не наигран.

К сожалению, пока ничего не получается. Первый тайм с «Локомотивом» был ярким, начало матча с «Зенитом», но потом что-то развалилось. Расулов симпатичный парень очень. И Бабаев, который отыграл с «Крыльями». Не понимаю, почему в конце игры с «Зенитом» не было замен: подключить свежие силы и всех молодых ребят. Выход Кутицкого вообще был непонятен для меня, — сказал Лещенко «СЭ».

После 13 туров РПЛ «Динамо» набрало 16 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. В 14-м туре бело-голубые сыграют в гостях с «Рубином» 1 ноября.