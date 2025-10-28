Лещенко заявил, что ему грустно от игры «Динамо»

28 октября, 18:34
Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о последних результатах бело-голубых.
— Не получается ничего пока. Очень невыразительная игра была. «Зенит» явно команда более профессиональная что ли. Мне грустно от результатов «Динамо». 13 туров, пока ничего. Самое главное даже не проигрыши, непонятно какая игра: от защиты, нападения. Комбинационного футбола мало, травмы преследуют, чехарда с заменами. Основной состав не наигран.
К сожалению, пока ничего не получается. Первый тайм с «Локомотивом» был ярким, начало матча с «Зенитом», но потом что-то развалилось. Расулов симпатичный парень очень. И Бабаев, который отыграл с «Крыльями». Не понимаю, почему в конце игры с «Зенитом» не было замен: подключить свежие силы и всех молодых ребят. Выход Кутицкого вообще был непонятен для меня, — сказал Лещенко «СЭ».
После 13 туров РПЛ «Динамо» набрало 16 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. В 14-м туре бело-голубые сыграют в гостях с «Рубином» 1 ноября.
Старшой0754
Если грустно, значит надо накатить...
29.10.2025
blue-white!
Страшнее всего, что Валера сам не знает. Иногда кажется что он выбирает состав на игру на основании спортивного симулятора...
29.10.2025
ritenyto
Канешна... "День Победы" веселей пропеть... Но, честно, "Порги и Бесс" (извините за повтор) - забавнее всего :) . Вообще вокал - средний, имхо. Но оригинальный и ... выстуженный образованием. Как бы то ни было - здоровья :) . А также всем артистам - ну, люблю их, как кошек, кого (и кто) не пиарят в инете :)
29.10.2025
ritenyto
Порги и Бесс - забавно :)
29.10.2025
Nik
а нам грустно от твоего пения
28.10.2025
Dron56
Многие верили ... ошибки нужно исправлять. И быстрее !
28.10.2025
Dron56
Нам всем грустно от такого футбола. Жалко прекрасных игровиков футболистов которые у Лички зажигали а теперь погасли и целый сезон своей карьеры потеряли. Ждем когда руководство исправит свою главную ошибку.
28.10.2025
Ботокс007
СЭ, 14 июня, 12:16. «Правильный ход от динамовского руководства. Карпин — один из самых интересных и продвинутых наших тренеров. Я думаю, что он — подходящая кандидатура. Кажется, он сможет перезагрузить «Динамо» и встряхнуть игроков. Приход такого опытного человека должен повлиять на команду положительного. Многие болельщики приветствовали назначении российского тренера. Пора нам переходить на такой формат. Тем более, сейчас смысла в иностранцах я не вижу. Понимаю, если бы играли в еврокубках — тогда нам нужен человек, который хорошо знает западной футбол. А сейчас то зачем?» — сказал Лещенко «СЭ». Идиот.
28.10.2025
Artorixus
Валерьяныч, крепись, авось всё обойдётся. Да и нам, спартачам, всё не одним хмуриться.
28.10.2025
За спорт!
Ни минуты покоя Спой песню о вечном движении, Валерьяныч, полегчает.
28.10.2025