28 октября, 18:34

Лещенко заявил, что ему грустно от игры «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о последних результатах бело-голубых.

— Не получается ничего пока. Очень невыразительная игра была. «Зенит» явно команда более профессиональная что ли. Мне грустно от результатов «Динамо». 13 туров, пока ничего. Самое главное даже не проигрыши, непонятно какая игра: от защиты, нападения. Комбинационного футбола мало, травмы преследуют, чехарда с заменами. Основной состав не наигран.

К сожалению, пока ничего не получается. Первый тайм с «Локомотивом» был ярким, начало матча с «Зенитом», но потом что-то развалилось. Расулов симпатичный парень очень. И Бабаев, который отыграл с «Крыльями». Не понимаю, почему в конце игры с «Зенитом» не было замен: подключить свежие силы и всех молодых ребят. Выход Кутицкого вообще был непонятен для меня, — сказал Лещенко «СЭ».

После 13 туров РПЛ «Динамо» набрало 16 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. В 14-м туре бело-голубые сыграют в гостях с «Рубином» 1 ноября.

11

  • Старшой0754

    Если грустно, значит надо накатить...

    29.10.2025

  • blue-white!

    Страшнее всего, что Валера сам не знает. Иногда кажется что он выбирает состав на игру на основании спортивного симулятора...

    29.10.2025

  • ritenyto

    Канешна... "День Победы" веселей пропеть... Но, честно, "Порги и Бесс" (извините за повтор) - забавнее всего :) . Вообще вокал - средний, имхо. Но оригинальный и ... выстуженный образованием. Как бы то ни было - здоровья :) . А также всем артистам - ну, люблю их, как кошек, кого (и кто) не пиарят в инете :)

    29.10.2025

  • ritenyto

    Порги и Бесс - забавно :)

    29.10.2025

  • Nik

    а нам грустно от твоего пения

    28.10.2025

  • Dron56

    Многие верили ... ошибки нужно исправлять. И быстрее !

    28.10.2025

  • Dron56

    Нам всем грустно от такого футбола. Жалко прекрасных игровиков футболистов которые у Лички зажигали а теперь погасли и целый сезон своей карьеры потеряли. Ждем когда руководство исправит свою главную ошибку.

    28.10.2025

  • Ботокс007

    СЭ, 14 июня, 12:16. «Правильный ход от динамовского руководства. Карпин — один из самых интересных и продвинутых наших тренеров. Я думаю, что он — подходящая кандидатура. Кажется, он сможет перезагрузить «Динамо» и встряхнуть игроков. Приход такого опытного человека должен повлиять на команду положительного. Многие болельщики приветствовали назначении российского тренера. Пора нам переходить на такой формат. Тем более, сейчас смысла в иностранцах я не вижу. Понимаю, если бы играли в еврокубках — тогда нам нужен человек, который хорошо знает западной футбол. А сейчас то зачем?» — сказал Лещенко «СЭ». Идиот.

    28.10.2025

  • Artorixus

    Валерьяныч, крепись, авось всё обойдётся. Да и нам, спартачам, всё не одним хмуриться.

    28.10.2025

  • За спорт!

    Ни минуты покоя Спой песню о вечном движении, Валерьяныч, полегчает.

    28.10.2025

    ФК Динамо (Москва)
    Лев Лещенко
