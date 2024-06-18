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Лещенко — об уходе Смолова из «Динамо»: «У него получится! Краснодар — прекрасный город»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о переходе нападающего бело-голубых Федора Смолова в «Краснодар».

«Я думаю, что в «Динамо» он себя особо не проявил. Может быть, только в предыдущих сезонах. В «Краснодаре» у него получится! Смолов профессиональный футболист, но мне кажется, иногда ему не хватает какой-то мотивации. У менеджмента клуба есть видение, очевидно, они рассчитывают на помощь с его стороны», — сказал Лещенко «СЭ».

Артист также высказался о сложной логистике для футболистов «Краснодара» в связи с тем, что в городе закрыт аэропорт.

«В Краснодаре тепло, хороший климат. Может быть, для его ребенка так будет лучше. А он будет мотаться, это его участь. Краснодар — прекрасный город, у них великолепная арена. Футбольная инфраструктура очень мощная. Детская школа отличная, это вообще может быть продожение для футболиста по окончании карьеры», — добавил Лещенко.

Соглашение с 34-летним Смоловым рассчитано до 30 июня 2025 года. Лучший бомбардир в истории «Краснодара» вернулся в клуб в статусе свободного агента.

С января 2022 года Смолов выступал за московское «Динамо». В сезоне-2023/24 он провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Лев Лещенко
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