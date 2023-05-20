Лещук назвал потерянным сезон столетия для «Динамо»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук назвал потерянным сезон столетия для команды.

В 28-м туре РПЛ команда обыграла «Торпедо» со счетом 3:0.

— Болельщики сегодня вас ярко поддерживали. Они сделали свой выбор между Шуниным и вами?

— С болельщиками у меня были всегда хорошие отношения. Стараюсь отвечать им взаимностью. Общаюсь со многими, отвечаю в соцсетях. Их поддержка меня очень радует.

— Что с командой произошло за неделю?

— Во всех командах, когда меняют тренера, появляются новые эмоции, нужно доказывать и заслужить место в составе. У Йокановича в принципе тоже было понятно, что есть основной состав и не важно, как там тренируются другие ребята, хорошо или плохо. Состав в принципе был примерно один и тот же всегда. Отсюда и было впечатление, что все бросили весла.

— Насколько эта команда может больше? Какой потенциал?

— Намного больше. В нынешних реалиях нашего чемпионата, наша команда спокойно может быть в тройке. Не говорю про второе или первое место, но в тройке точно.

— Как бы вы предварительно оценили итоги сезона?

— Наверное, больше как потерянный сезон. Особенно учитывая, что это сезон столетия, в котором от нас ожидали положительный результат. А в данном случае мы в Кубке проиграли и не попали в тройку.