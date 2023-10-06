Лещук: «Эмоционально в «Динамо» все достаточно хорошо при Личке»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук оценил игру своей команды в текущем сезоне.

«Команда еще только строится. Тренер не так долго в «Динамо». За такое время тяжело быстро поставить ту игру, которую он хочет. Эмоционально, конечно, в команде все достаточно хорошо при Личке. Я надеюсь, что дальше будет только лучше. И наш футбол будет становиться лучше.

Личка пытается объяснить всем игрокам, как действовать на поле. Теории долгие и проводятся достаточно часто. Поэтому думаю, что это помогает нам показывать достаточно хороший футбол. В каждой игре у нас много голевых моментов. Не всегда получается забивать, но моменты есть. Если мы доходим до чужих ворот, значит, все делаем правильно», — цитируют «Известия» Лещука.

На данный момент «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 10 туров. В 11-м туре чемпионата России московская команда на своем поле примет «Факел». Матч пройдет 8 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.