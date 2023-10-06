Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:39

Лещук: «Эмоционально в «Динамо» все достаточно хорошо при Личке»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук оценил игру своей команды в текущем сезоне.

«Команда еще только строится. Тренер не так долго в «Динамо». За такое время тяжело быстро поставить ту игру, которую он хочет. Эмоционально, конечно, в команде все достаточно хорошо при Личке. Я надеюсь, что дальше будет только лучше. И наш футбол будет становиться лучше.

Личка пытается объяснить всем игрокам, как действовать на поле. Теории долгие и проводятся достаточно часто. Поэтому думаю, что это помогает нам показывать достаточно хороший футбол. В каждой игре у нас много голевых моментов. Не всегда получается забивать, но моменты есть. Если мы доходим до чужих ворот, значит, все делаем правильно», — цитируют «Известия» Лещука.

На данный момент «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 10 туров. В 11-м туре чемпионата России московская команда на своем поле примет «Факел». Матч пройдет 8 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1584753/aleksei-fomin/na-pole-kak-na-prazdnik-vykhozhu
Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
0
Читайте также
В мужском теннисе проводят финалы посреди недели. Зачем такие странности?
Программа фигуриста Алиева под песню группы «Любэ» вызвала дискуссию
В Тюмени школьники перевозили в авто тело застреленного мужчины
Путин ответил на слова Мишеля о якобы предательстве Россией армян
Путин допустил возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ Россией
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бальбуэна: «Цель «Динамо» — сделать все возможное, чтобы выиграть титул в этом сезоне»

Колосков: «У Абаскаля какой-то кризис в голове»