Лещук: «Динамо» должно добиваться положительного результата в матче с «Локомотивом»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук перед матчем 14-го тура чемпионата России против «Локомотива» отметил, что команда должна добиваться положительного результата.

«У нас качество игроков достаточно хорошее. Так что независимо от того, что происходит в «Локомотиве», мы должны выходить и играть в свой футбол, добиваться положительного результата», — цитируют «Известия» Лещука.

В субботу, 8 октября «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Цорн работал в московском клубе с июля 2021 года, а Циннбауэр — с июля 2022 года.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками в 13 матчах. «Динамо» располагается на 8-й строчке.