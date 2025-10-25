Лещук рад за «Локомотив»: «Два легионера в составе. Приятно смотреть»

25 октября, 09:49
Голкипер «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос «СЭ» об игре «Локомотива».
— «Локомотив» начал называть себя народной командой.
— Они молодцы. У них много русских ребят играет. В целом, приятно смотреть. Я в какой-то степени за них рад: два легионера в составе, при этом команда идет на первом месте. Круто! Молодцы.
«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров. «Динамо» идет на восьмой строчке.
andreijakov1eff
У меня два вопроса . Как такой персонаж , с такой игрой , до сих пор на контракте с командой Рпл ? Кому вообще интересно его мнение ?
25.10.2025
Павел Заблоцкий
Рад за Лещука, знает кому и когда подлизнуть... Растет с мнением партии...
25.10.2025
Zuschauer
Игорь мог бы, наверно, стать классным голкипером, но этого не произошло. Может уже в медиа-лигу?
25.10.2025
qazz
Обязательно поделись этими мыслями с Бителло, Маричалем, Нгамале и другими на тренировке.
25.10.2025