25 октября, 09:49

Лещук рад за «Локомотив»: «Два легионера в составе. Приятно смотреть»

Микеле Антонов
Корреспондент

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос «СЭ» об игре «Локомотива».

— «Локомотив» начал называть себя народной командой.

— Они молодцы. У них много русских ребят играет. В целом, приятно смотреть. Я в какой-то степени за них рад: два легионера в составе, при этом команда идет на первом месте. Круто! Молодцы.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров. «Динамо» идет на восьмой строчке.

4

  • andreijakov1eff

    У меня два вопроса . Как такой персонаж , с такой игрой , до сих пор на контракте с командой Рпл ? Кому вообще интересно его мнение ?

    25.10.2025

  • Павел Заблоцкий

    Рад за Лещука, знает кому и когда подлизнуть... Растет с мнением партии...

    25.10.2025

  • Zuschauer

    Игорь мог бы, наверно, стать классным голкипером, но этого не произошло. Может уже в медиа-лигу?

    25.10.2025

  • qazz

    Обязательно поделись этими мыслями с Бителло, Маричалем, Нгамале и другими на тренировке.

    25.10.2025

