Лещук рад за «Локомотив»: «Два легионера в составе. Приятно смотреть»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос «СЭ» об игре «Локомотива».

— «Локомотив» начал называть себя народной командой.

— Они молодцы. У них много русских ребят играет. В целом, приятно смотреть. Я в какой-то степени за них рад: два легионера в составе, при этом команда идет на первом месте. Круто! Молодцы.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров. «Динамо» идет на восьмой строчке.