Лещук прогнозирует, что Россию вернут в еврокубки через 2-3 года

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.

«Юношей недавно вернули. Надеюсь, нас через несколько лет. Мой прогноз? Через 2-3 года», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

В сентябре исполком УЕФА предложил допустить до участия в международных турнирах сборные России до 17 лет. Вслед за этим ФИФА в начале октября объявила, что допустит эти команды до участия в турнирах под своей эгидой в случае прохождения квалификации.