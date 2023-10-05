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Сегодня, 15:35

Лещук прогнозирует, что Россию вернут в еврокубки через 2-3 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук высказался о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.

«Юношей недавно вернули. Надеюсь, нас через несколько лет. Мой прогноз? Через 2-3 года», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

В сентябре исполком УЕФА предложил допустить до участия в международных турнирах сборные России до 17 лет. Вслед за этим ФИФА в начале октября объявила, что допустит эти команды до участия в турнирах под своей эгидой в случае прохождения квалификации.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-leshhuk-cherez-2-3-goda-rossiyu-vernut-v-evrokubki/
Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
УЕФА
ФИФА
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