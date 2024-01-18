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РПЛ

Сегодня, 18:05

Лещук прокомментировал продление контракта с «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игорь Лещук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук поделился эмоциями после продления контракта с бело-голубыми.

18 января «Динамо» объявило о продлении соглашения с 27-летним вратарем до 2028 года.

«Я благодарен руководству клуба за оказанное мне доверие и возможность продолжить свою карьеру в «Динамо». Хочу также выразить благодарность всем болельщикам за вашу поддержку и веру в меня. Вместе мы — сила! Вперед, «Динамо»! — написал голкипер в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне воспитанник «Динамо» провел 11 матчей во всех турнирах, пропустил 14 мячей и 5 раз отыграл на ноль.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 6 очков.

Источник: Telegram-канал Игоря Лещука
Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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