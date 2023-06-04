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Сегодня, 01:09

Лещук об интервью про Йокановича: «Мало кто в действительности понял его смысл»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал реакцию на свое интервью об экс-главном тренере бело-голубых Славише Йокановиче.

«Видел много хейта за мое интервью после «Торпедо», но мало кто в действительности понял его смысл. За ту неделю, за все три недели, пока Павел Алпатов был главным тренером, он дал гораздо больше полезной информации о том, как надо тактически перемещаться, чем мы получили за весь год. Но я согласен, что вопрос, конечно, в другом — в нас, в игроках, в нашей самоотдачи на поле.

Я думаю, что для всех нас это будет уроком, что мы не должны позволять себе выходить на поле с таким отношением. Я не буду говорить за всю команду, но скажу за себя: я ждал момента, когда смогу играть, очень хотел полноценно воспользоваться этой возможностью, и поэтому мне самому очень больно и обидно то, как сложилась эта последняя игра, то, какой она была в моем исполнении.

От себя могу сказать, что, вне зависимости от того, получается у меня или не получается, я всегда выхожу на поле с желанием победить и всегда играю с полной самоотдачей. Да, сегодня, возможно, где-то не хватило опыта или мастерства сыграть по-другому, но я надеюсь, что в будущем покажу более качественную и зрелищную игру", — написал Лещук в Telegram-канале.

После победы над «Торпедо» (3:0) в матче 28-го тура РПЛ Лещук раскритиковал работу Йокановича.

Славиша Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 года, 14 мая 2023 года 54-летний серб был отправлен в отставку.

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