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Сегодня, 02:32

Лещук рассказал, что «Динамо» хочет попасть в тройку чемпионата России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук посетил рассказал, что в команде хотят попасть в тройку по итогам чемпионата России.

— «Динамо» — это мой родной клуб, семья, в которой я с девяти лет, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Лещука. — Знаю каждый уголок. Вся история, которая создается в «Динамо», происходит на моих глазах. Я очень рад, что переживаю вместе с клубом этот юбилей и надеюсь, что мы сможем его отметить в ближайшие годы победой в чемпионате России или Кубке страны.

Если в этом сезоне нам удастся занять место в тройке, это будет удовлетворительный результат. Но особо, например, бронзе наши болельщики радоваться не будут, как и мы, потому что все мы хотим что-то выиграть. Попасть в призы — это задача-минимум, которая ставится перед клубом в любом сезоне. Конечно, в последнее время результаты «Динамо» не совсем радовали, ведь ожидания всегда высокие.

— Чтобы занять призовое место, нужно вытеснить из тройки двух конкурентов: «Спартак», «Ростов» или ЦСКА.

— В целом сейчас все команды играют нестабильно. Даже «Зенит» порой буксует. Поэтому шансы у нас есть. Хотим быть в тройке. Понимаем, что это будет сложно, но мы не выбыли из гонки, и будем делать все, чтобы попасть в призовую тройку.

После 23 туров «Динамо» идет на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005094258_leschuk_hotim_zanyat_prizovoe_mesto_no_ponimaem_chto_budet_slojno
Игорь Лещук
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