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Сегодня, 02:02

Лещук рассказал, что при Йокановиче вратари «Динамо» стали более раскрепощенными

Евгений Козинов
Корреспондент

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как изменились функции вратарей по взаимодействию с полевыми игроками после ухода Сандро Шварца.

«Сейчас мы больше ориентированы на розыгрыш, вратари при Славише стали более раскрепощенными. На тренировках чаще играем с полевыми игроками в квадрат. Йоканович просит разыгрывать мяч, но при этом играть надежно — если не видим продолжения розыгрыша, тогда можно выбить вперед, но, конечно, с адресатом. При Сандро было так, что, хоть он и просил розыгрыш, мы практически всегда выбивали далеко мяч и не разыгрывали», — цитируют «Известия» Лещука.

В июне этого года главным тренером «Динамо» стал Славиша Йоканович. После 13 туров клуб занимает 8 место в РПЛ, набрав 20 очков.

Источник: https://iz.ru/1413947/aleksei-fomin/vratari-pri-jokanoviche-stali-bolee-raskreposhchennymi
Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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