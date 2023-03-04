Лещук рассказал, как Черчесов и Егор Крид едва не повздорили на съемках рекламы чипсов

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал, как бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов и рэп-исполнитель Егор Крид едва не закусились во время совместных съемок рекламы чипсов, в которых голкипер также участвовал.

— Вы с Черчесовым и Егором Кридом участвовали в рекламе чипсов. Как это вышло?

— Должен был ехать Коля Комличенко, но я подвернул голеностоп и единственный остался в Москве — а тут как раз и запись. Мы со Станиславом Саламовичем на съемки приехали вовремя, а Егор часа на полтора опоздал. Черчесов уже кипел: «Сколько можно?!» Для шоу-бизнеса это нормально, а мы люди спортивные, привыкли к дисциплине. Приехал Крид, они закусились. Все уже думали, что съемка сейчас сорвется, но режиссер их успокоил. У Черчесова роль была минут на 20-30 записи, он снялся и уехал, а мы потом десять часов продолжали.

Помню, висели на тросах, было очень неудобно, все перетягивало и начинало неметь. Практически сняли уже эту сцену, и вдруг Егор: «Вкус не тот! Я с этим сниматься не буду!» Они его с тросов сняли, начали бегать вокруг, суетиться. Я говорю: «Снимите меня тоже, я устал!» Это же еще все ночью происходило.

— В команде потом насчет чипсов не подкалывали? В начале 90-х Игорь Добровольсий рекламировал шоколадные батончики, и их название к нему надолго приклеилось.

— Помню, что около квартиры, где я жил, стоял биллборд, и на нем мы с Кридом чипсы рекламируем. Я случайно его увидел. Смотрю на себя, чувства странные. А на следующий день этот биллборд валялся на земле — потому что в огромный столб, на котором он висел, врезалась машина. Когда я это рассказывал, все говорили: «Что, на тебя засмотрелись?»