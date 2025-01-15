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Сегодня, 10:00

Лещук рассказал о неудачном вложении в биткоин

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал историю о вложении в биткоин.

— Биткоин — вообще хорошо. На самом деле в криптовалюты не вкладывался серьезно. Лишь небольшую сумму инвестировал. Начал баловаться, трейдил: каждый день продавал, покупал. Было интересно. В начале вышел в небольшой плюс, а по итогу потерял все эти деньги.

Потом думал, когда биткоин поднялся: «Блин, было бы почти 50 процентов в плюсе». Но я заранее понимал, что хочу просто побаловаться на трейдинге. Мне было интересно, потому что там очень большая волатильность. Он постоянно ходит вниз-вверх.

Игорь Лещук. «У нас принято говорить, что футболисты тупые. Это стереотип, который хочется исправить». Интервью вратаря «Динамо» Лещука

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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