Лещук рассказал о неудачном вложении в биткоин

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал историю о вложении в биткоин.

— Биткоин — вообще хорошо. На самом деле в криптовалюты не вкладывался серьезно. Лишь небольшую сумму инвестировал. Начал баловаться, трейдил: каждый день продавал, покупал. Было интересно. В начале вышел в небольшой плюс, а по итогу потерял все эти деньги.

Потом думал, когда биткоин поднялся: «Блин, было бы почти 50 процентов в плюсе». Но я заранее понимал, что хочу просто побаловаться на трейдинге. Мне было интересно, потому что там очень большая волатильность. Он постоянно ходит вниз-вверх.