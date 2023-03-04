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Сегодня, 12:20

Лещук рассказал о взаимоотношениях с Шуниным

Игорь Рабинер
Обозреватель
Игорь Лещук и Антон Шунин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал, как складываются его взаимоотношения с конкурентом по позиции в клубе Антоном Шуниным.

— Много лет вы находитесь в одной команде с Шуниным. Как бы охарактеризовали ваши отношения, помимо работы на поле?

— У нас общение идет с небольшими перепадами. Понятно, что конкурируем за одно место, и это сказывается на отношениях. И он, и я хотим играть, а место всего одно. Но мы оба профессионалы, поэтому отношения рабочие, друг другу зла не желаем.

Но за полем близкого общения нет, и, думаю, это нормально. Мало кто из конкурентов ходит друг к другу в гости.

— Разве что в «Спартаке» Андрей Дикань и Артем Ребров, которые дружили семьями.

— Мне тоже много раз говорили о том, что Шунин начал постоянно играть в 29. Отвечаю: «Очень рад, что он дождался своего шанса, но не хочу повторять этот путь». Надеюсь, что получится прожить свою историю, и верю, что шанс у меня будет. Тот же Ребров ждал, работал — и в итоге взял чемпионство.

Игорь Лещук. «Приходим с разминки перед «Амкалом» — а Овечкин уже «мертвый». Доктор дал ему нашатырь. А потом он взял и забил!» Интервью вратаря «Динамо» Игоря Лещука

Антон Шунин
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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