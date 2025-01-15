Лещук считает возможным снятие санкций с российского спорта в течение 2-3 лет

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» поделился мнением о санкциях, наложенных на российский спорт.

— У нас пловцы участвовали в чемпионате мира, фигуристы будут участвовать в квалификации к Олимпиаде-2026, в РФС надеются на какие-то «подвижки». Твое мнение?

— «Подвижки», может быть, да. Но полный допуск пока маловероятен, мне кажется. Это так быстро не происходит. У нас еще тема, не касающаяся спорта, не закрыта. Поэтому нас вряд ли могут допустить пока еще. Хорошо, если что-то изменится в этом году. Но я думаю, что это будет длиться на протяжении двух-трех лет. Именно полноценное возвращение. Постепенно, конечно, какие-то спортсмены уже выходят на международные соревнования. Но чтобы полностью этот вопрос был закрыт для всех видов спорта — 2-3 года.