Лещук сообщил о запуске сервиса помощи спортсменам

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал о запуске сервиса, нацеленного на помощь спортсменам с повседневными вопросами.

— Футболисты очень сильно сконцентрированы на своей работе, не могут серьезно разбираться в других сферах: скажем, инвестициях в фондовый рынок, покупке недвижимости.

Если все тратить во время карьеры, то после окончания ничего не останется. А, естественно, уровень доходов все хотят поддерживать. Поэтому подумал, что хорошо было бы собрать в одном месте людей, которые специализируются в разных сферах. Это такая компания, которая будет помогать спортсменам с их повседневными вопросами.

Особенно по вопросам инвестиций, которые будут приносить доход и во время карьеры, и после ее окончания. Даже чтобы условно купить себе квартиру, нужно потратить массу времени. Изучить рынок, плюсы и минусы застройщика, самого жилого комплекса. Когда ты не находишься в рынке, тебе приходится все узнавать с нуля, это отвлекает от работы. Когда есть специалист, он может по твоим запросам отсеять большую часть того, что не нужно. Плюс у людей, с которыми я работаю, есть доступ к закрытым продажам, предстарту.

То есть ты перед стартом общих продаж можешь выбрать себе планировку либо взять коммерческое помещение, недоступное всем. Это плюс. Такие моменты помогут спортсменам больше думать о футболе. Плюс с такими специалистами избегаешь вариантов куда-то вложить деньги, но лишь уйти в минус.

— Можно опробовать это на динамовцах.

— Я им закинул эту идею. Отдельная часть работы компании — организация путешествий. Уже сказал ребятам: «Давайте проверим. Если взять через тех людей, где брал я, будет дешевле».

— Кто-то прислушался?

— Сказали: «Хорошо, давай сравним». Понятное дело, что там не будет 30-40 процентов скидки. Но это будет дешевле, в любом случае какая-то экономия. Путешествия — один из форматов. Потом перейдут уже на покупку недвижимости. Заработок — это комиссия компании, которая предоставляет площадку — застройщикам и так далее. А с самих футболистов, хоккеистов денег мы не получим. Пока все в процессе запуска. Как раз думаю, что после сборов компания начнет работать.

— Есть название?

— Пока у меня в голове разные варианты.