Лещук сравнил уровень туризма России и США

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сравнил уровень туризма России и США.

«Почему не провожу отпуск га Алтае, Камчатке или Байкале? В этих местах не был, но много смотрел в интернете. Я согласен с тем, что там красиво и живописно, но там нет туристического сервиса, тех же нормальных гостиниц. Если говорить про Алтай, то в Америке лучше развиты национальные парки. Там все для любого туриста: хоть на машине, хоть пешком. Когда летал в США летом, поднимался на водопад. На каждом уровне высоты там были туалеты, которые убираются. Это тот минимум, который должен быть. Если бы это было в России, у нас больше людей летало бы на Алтай и Камчатку», — приводит слова Лещука Sport24.

27-летний Лещук выступает за «Динамо» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 11 матчей, пропустил 14 мячей и пять раз оставил ворота нетронутыми.