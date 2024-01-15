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Сегодня, 09:44

Лещук сравнил уровень туризма России и США

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сравнил уровень туризма России и США.

«Почему не провожу отпуск га Алтае, Камчатке или Байкале? В этих местах не был, но много смотрел в интернете. Я согласен с тем, что там красиво и живописно, но там нет туристического сервиса, тех же нормальных гостиниц. Если говорить про Алтай, то в Америке лучше развиты национальные парки. Там все для любого туриста: хоть на машине, хоть пешком. Когда летал в США летом, поднимался на водопад. На каждом уровне высоты там были туалеты, которые убираются. Это тот минимум, который должен быть. Если бы это было в России, у нас больше людей летало бы на Алтай и Камчатку», — приводит слова Лещука Sport24.

27-летний Лещук выступает за «Динамо» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 11 матчей, пропустил 14 мячей и пять раз оставил ворота нетронутыми.

Источник: https://sport24.ru/football/news-612321-babichem-yesliby-v-rossii-eto-bylo-kak-v-ssha-u-nas-bolshe-lyudey-letaloby-na-altay-i-kamchatku
Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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