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Лещук: «У Захаряна какие только приключения ни происходят! Он один из самых обсуждаемых игроков в раздевалке»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал о главном динамовском таланте Арсене Захаряне.

— Недавно вы упоминали, что Арсена Захаряна «есть за что стебать, кроме «Челси». За что?

— У Захи какие только приключения ни происходят! Он один из самых обсуждаемых игроков в раздевалке. Он еще сидит рядом со мной — и за неделю несколько раз обязательно что-нибудь рассказывает. Потом долго над ним прикалываемся. Но конкретизировать не буду — это для внутреннего пользования.

— Вы говорили, что пора ему уже куда-нибудь уехать.

— Чем раньше уедешь — тем, считаю, лучше. Тем большего прогресса он сможет добиться. Здесь он уже почувствовал этот уровень, долго на нем задерживаться не стоит. Сейчас, понятно, уехать в топ-чемпионат проблематично. Но надеюсь, что в ближайшие год-два ситуация изменится.

— Нет опасения, что сладкая московская жизнь его засосет, как Кокорина или того же Бюттнера?

— Знаю, что, например, Зобнин полностью в футбол погружен. Я так не могу. В свободное время футбол по телевизору смотреть не буду. И если играть на приставке, то в хоккей.

Думаю, что у Захи — примерно то же самое. У него свой стиль переключения, который любовь к футболу только поддерживает. Потому что живет на базе, а это скучно — порой хочется куда-то выехать. Но при этом он достаточно скромный парень, не гонится за брендами. Деньги семье отправляет, себе немного оставляет.

Игорь Лещук. «Приходим с разминки перед «Амкалом» — а Овечкин уже «мертвый». Доктор дал ему нашатырь. А потом он взял и забил!» Интервью вратаря «Динамо» Игоря Лещука
Арсен Захарян
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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