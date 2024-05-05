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Сегодня, 15:20

Лещук выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч с «Сочи»

Алина Савинова
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Появились стартовые составы «Динамо» и «Сочи» на матч 27-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ворота бело-голубых с первых минут встречи будет защищать Игорь Лещук. Нападающий московской команды Федор Смолов пропустит матч из-за перебора желтых карточек.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Фомин, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин.

Запасные: Шунин, Кудравец, Бессмертный, Маричаль, Майсторович, Скопинцев, Макаров, Гагнидзе, Нгамале, Грулев, Гладышев.

«Сочи»: Рудаков, Заика, Чистяков, Макарчук, Марсело, Сутормин, Кравцов, Сааведра, Юкич, Кордова, Гуарирапа.

Запасные: Заболотный, Дегтев, Маргасов, Литвинов, Дркушич, Чирков, Аттият-Аллах, Бурмистров, Юсупов, Ангбан, Аносов, Мигел Силвейра.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Сочи».

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