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Лещук заявил, что мечтает о трофее в России и игре в Лиге чемпионов

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» назвал свою футбольную мечту.

— Если говорить о футболе, конечно, выиграть что-то хотя бы в России. Плюс возвращение — хочется поучаствовать в Лиге чемпионов, послушать гимн. Про сборную меньше думаю, потому что туда нам нужно попасть, имею в виду чемпионат Европы или мира. Но за свою карьеру точно хочется что-то выиграть в России и прочувствовать атмосферу Лиги чемпионов не по телевизору, а самому. Услышать гимн — волнительно для любого человека, который принимает участие в матче. Я, кстати, был на финале 2008 года в Москве.

— Наверное, с дядей ходил? (дядя Лещука болеет за «Манчестер Юнайтед». — Прим. «СЭ»)

— Нет. Из каждой команды академии «Динамо» лучшим давали по билету. Так я оказался там. До сих пор в памяти полные Лужники. Жалко, конечно, что был маленький.

— Было бы идеально завершить карьеру в «Динамо», завоевав титул и сыграв в Лиге чемпионов?

— Если удастся выиграть чемпионат вместе с «Динамо», это было бы что-то реально крутое. Но жизнь настолько непредсказуемая, что сегодня одно, а завтра может быть что-то другое. Загадывать сложно. Хорошо, если все сложится так. Буду только рад.

Игорь Лещук. «У нас принято говорить, что футболисты тупые. Это стереотип, который хочется исправить». Интервью вратаря «Динамо» Лещука

28-летний голкипер Игорь Лещук является воспитанником клубной академии московского «Динамо». В текущем сезоне-2024/25 на счету Лещука 10 матчей за клуб во всех турнирах и 1 гол.

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Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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