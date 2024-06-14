Лесовой может продолжить карьеру в «Пари НН»

Как стало известно «СЭ», «Пари НН» проявляет интерес к динамовцу Даниилу Лесовому.

26-летний полузащитник может перейти в волжский клуб на правах аренды. Последние полгода Лесовой провел в «Маккаби» (Хайфа), сыграв за израильский клуб 4 матча.

Контракт Лесового с «Динамо» истекает 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

«Пари НН» по итогам чемпионата России занял 13-е место и сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон, переиграв тульский «Арсенал» в стыковых матчах.