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Сегодня, 18:49

Лесовой может продолжить карьеру в «Пари НН»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Даниил Лесовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Пари НН» проявляет интерес к динамовцу Даниилу Лесовому.

26-летний полузащитник может перейти в волжский клуб на правах аренды. Последние полгода Лесовой провел в «Маккаби» (Хайфа), сыграв за израильский клуб 4 матча.

Контракт Лесового с «Динамо» истекает 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

«Пари НН» по итогам чемпионата России занял 13-е место и сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон, переиграв тульский «Арсенал» в стыковых матчах.

Даниил Лесовой
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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