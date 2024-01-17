Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:18

Лесовой может вернуться в расположение «Динамо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Даниил Лесовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой может вернуться в расположение «Динамо».

Это произойдет в том случае, если «Маккаби» из Хайфа до конца среды не сможет решить технические проблемы по переходу 26-летнего игрока, которые связаны с оплатой трансфера футболиста. В таком случае Лесовой отправится в Катар, где и будет дожидаться разрешения ситуации.

В текущем сезоне Лесовой сыграл за «Динамо» 13 матчей, в основном выходя на замену. На счету игрока 1 голевая передача и 2 желтые карточки.

Даниил Лесовой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Воронков оформил первый дубль в НХЛ, буллит Марченко принес «Коламбусу» победу
Украинская теннисистка Свитолина высказалась о допуске россиян на Олимпиаду
В МО РФ сообщили об уничтожении ракет РСЗО RM-70 Vampire и перехвате БПЛА ВСУ
Капитан ВМС США заявил об отсутствии у Украины друзей в Белом доме
Сенат согласился продолжить работу над проектом финансирования ведомств США
Байден обсудит с лидерами конгресса США помощь Украине и Израилю
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Динамо» приобрело Лесовому авиабилеты в Москву на 18 января
В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном переходе Давилы в «Сельту»
Revelo: «Сельта» заинтересована в трансфере нападающего ЦСКА Давилы
Дркушич сосредоточен на выступлении за «Сочи», несмотря на интерес из Европы
Акинфеев — о начале карьеры: «И за пивом бегал, и мячи таскал. Времена были золотые»
«Эй, Акинфей, молодой, за пивком сгоняй!» Как 16-летний вратарь попал в основу ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном переходе Давилы в «Сельту»

«Динамо» приобрело Лесовому авиабилеты в Москву на 18 января