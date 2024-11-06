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Сегодня, 06:11

Лесовой предложил поменять формат РПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник АЕЛа Даниил Лесовой считает, что смена формата проведения чемпионата России может повысить интерес у зрителей и игроков.

«Мне кажется, что такой концепт с шестеркой, как на Кипре, был бы интересным. Особенно в условиях отстранения от еврокубков», — цитирует «РБ Спорт» Лесового.

В чемпионате Кипра участвуют 12 команд, которые проводят 22 матча дома и на выезде в первой части сезона. Во второй половине команды делятся на две подгруппы: топ-6 разыгрывают медали и путевки в еврокубки, а команды с 7-е по 12 -е место борются за сохранение места в лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lesovoj-rasskazal-kak-mozhno-reformirovat-rpl-chtoby-povy-sit-interes-k-lige/
Даниил Лесовой
Футбол
ФК АЕЛ (Лимасол)

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