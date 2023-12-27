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Сегодня, 13:14

Лесовой прилетел в Израиль для прохождения медицинского обследования в хайфском «Маккаби»

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Игрок московского «Динамо» Даниил Лесовой прилетел в Израиль для прохождения медицинского обследования в хайфском «Маккаби», сообщает sport5.co.il.

По итогам обследования 25-летний игрок сможет официально присоединиться к действующему чемпиону Израиля. Лесовой сможет принимать участие в играх «Маккаби», начиная с 1 января 2024 года. Первый матч, в котором россиянин сможет сыграть, состоится на выезде против «Хапоэля» из Петах-Тиквы, 3 января. С большей степенью вероятности Лесовой сыграет 7 января, на хайфском стадионе «Сами Офер» против «Хапоэля» из Иерусалима.

По данным one.co.il, «Маккаби Хайфа» постарается немедленно оформить Лесового как израильского игрока, а не как легионера. Он предоставил все необходимые для этого документы. В противном случае дебют игрока задержится до оформления местного удостоверения личности.

(Эли Швидлер)

Даниил Лесовой
ФК Маккаби (Хайфа)
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