Лесовой прилетел в Израиль для прохождения медицинского обследования в хайфском «Маккаби»

Игрок московского «Динамо» Даниил Лесовой прилетел в Израиль для прохождения медицинского обследования в хайфском «Маккаби», сообщает sport5.co.il.

По итогам обследования 25-летний игрок сможет официально присоединиться к действующему чемпиону Израиля. Лесовой сможет принимать участие в играх «Маккаби», начиная с 1 января 2024 года. Первый матч, в котором россиянин сможет сыграть, состоится на выезде против «Хапоэля» из Петах-Тиквы, 3 января. С большей степенью вероятности Лесовой сыграет 7 января, на хайфском стадионе «Сами Офер» против «Хапоэля» из Иерусалима.

По данным one.co.il, «Маккаби Хайфа» постарается немедленно оформить Лесового как израильского игрока, а не как легионера. Он предоставил все необходимые для этого документы. В противном случае дебют игрока задержится до оформления местного удостоверения личности.

(Эли Швидлер)