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Сегодня, 18:29

Лесовой считает, что гегемония «Зенита» связана с ослаблением конкурентов

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Российский полузащитник АЕЛа Даниил Лесовой вспомнил времена выступлений в системе «Зенита» и оценил нынешние успехи петербургской команды в РПЛ.

«Я был в «Зените», когда о команде еще не говорили как о гегемоне. [Мирча] Луческу вызвал меня на зимние сборы основы, но после них молодые поехали обратно во вторую команду. Сумасшедшая была конкуренция — Кокорин, Дзюба, Данни и так далее. Уровень, сами понимаете. И в 17 лет я не был готов с ними конкурировать.

А теперь да, гегемония «Зенита». Я объясняю это тем, что ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» не обладают такими сильными составами, как раньше. В этих командах выступали более сильные и качественные легионеры. Не было такой разницы с «Зенитом». С другой стороны, сейчас чемпионат интригующий, мы видим лидерство «Краснодара». В лидерской гонке болею за «Динамо», — сказал Лесовой «РБ Спорт».

Контракт Лесового принадлежит московскому «Динамо». Аренда в АЕЛе рассчитана до конца сезона. После 8 туров АЕЛ занимает 7-е место в чемпионате Кипра.

Источник: РБ Спорт
Даниил Лесовой
ФК Зенит

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