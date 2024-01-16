Лесовой в ближайшее время подпишет контракт с хайфским «Маккаби»

Нападающий «Динамо» Даниил Лесовой близок к переходу в хайфский «Маккаби».

По информации sport5.co.il, россиянин находится в Израиле уже более трех недель, поддерживает спортивную форму индивидуальными тренировками и должен подписать контракт с «Маккаби» в ближайшее время.

Как уже сообщал «СЭ», Лесовой успешно прошел медосмотр и должен подписать контракт с действующим чемпионом Израиля на 3,5 года.

В текущем сезоне Лесовой сыграл за «Динамо» 13 матчей, в основном выходя на замену. На счету игрока 1 голевая передача и 2 желтые карточки.

(Эли Швидлер)