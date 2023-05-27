Летние сборы «Оренбурга» в Турции пройдут с 26 июня по 19 июля

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, где команда проведет летние сборы.

«25 июня команда проходит медосмотр, а 26 числа мы улетаем в Турцию. Там будем 24 дня, включая два-три выходных дня. По сути будет два сбора, но без отлета в Россию. Кто-то останется в отеле, кто-то поедет в Стамбул, в Анкару погулять. Потом возвращаемся и начинаем чемпионат», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

После 28 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. В субботу оренбуржцы на выезде сыграют с московским «Торпедо» в 16:30 мск.