Летом Зайнутдинов мог перейти в «Зенит»

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов в интервью «СЭ» рассказал о том, что полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов мог оказаться в «Зените».

«Было много разговоров и предложений. Со мной он тоже советовался. Знаете, это его выбор. Поддерживаю любые решения Бахтиера, сделанные осознанно, — говорит Барменкулов. — Я ему так и сказал: «Конечно, надо со всеми проконсультироваться. И с главным тренером сборной, и вообще в целом». И в итоге Зайнутдинов остался в «Бешикташе». Уважаю такой выбор и считаю, что Бахтиер правильно делает — как говорится, заточился уже на Европу, пусть дальше идет. Но я поддержал бы его трансфер в «Зенит», — сказал Барменкулов.

В клуб из Стамбула 26-летний Зайнутдинов перешел в августе 2023 года из ЦСКА, где выступал с конца лета 2020-го.