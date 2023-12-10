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Сегодня, 15:03

Лещенко — о достижении Шунина: «Антон — легенда клуба!»

Лещенко назвал Шунина легендой «Динамо»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на достижение вратаря Антона Шунина, который, выйдя на поле в матче против «Факела» в 18-м туре РПЛ, обошел Льва Яшина по количеству матчей в составе бело-голубых.

«Антон — легенда клуба! Сама статистика об этом говорит, несмотря на то что статистика — вещь сомнительная. Шунин достоин того, чтобы поставить его на пьедестал динамовских легенд. Он заслуживает такого статуса. Я его поздравляю с достижением!» — сказал Лещенко «СЭ».

36-летний Шунин является воспитанником «Динамо». За команду он играет с 2007 года. За «Динамо» Шунин провел 124 «сухих» матча. В составе «Динамо» он дважды становился бронзовым призером чемпионата России (2008, 2021/2022).

Антон Шунин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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