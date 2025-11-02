Лещенко — о самоотдаче игроков «Динамо»: «Не вижу борьбы. У аутсайдеров и то рубка больше»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» оценил игру бело-голубых в обороне.

«Не вижу особых проблем в обороне. Есть сложности в команде в принципе. По составу «Динамо» должно идти в четверке. Но я не вижу борьбы настоящей. У аутсайдеров и то рубка больше», — сказал Лещенко «СЭ».

После 14 туров РПЛ «Динамо» набрало 17 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.