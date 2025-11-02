2 ноября, 14:40
Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» оценил игру бело-голубых в обороне.
«Не вижу особых проблем в обороне. Есть сложности в команде в принципе. По составу «Динамо» должно идти в четверке. Но я не вижу борьбы настоящей. У аутсайдеров и то рубка больше», — сказал Лещенко «СЭ».
После 14 туров РПЛ «Динамо» набрало 17 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.
ivan.wanix
В пятёрке. Но по уровню "тренера" - на уровне Нижнего.
02.11.2025
Gordon
Интересно, как он наличие борьбы определяет с телеэкрана.
02.11.2025
Владимир Трофимов
Хватит врать уже.Люди все видят и понимают. Карпин шабашник.
02.11.2025
mikeV
Лев Лещенко (июнь 2025): «Правильный ход от динамовского руководства. Карпин — один из самых интересных и продвинутых наших тренеров."
02.11.2025
Ботокс007
Заменит все органы, доживет до 150 лет - увидит!
02.11.2025
Прожарка свиней
Валерьяныч бедолага - так до конца своей жизни и не увидит чемпионства Днища.
02.11.2025