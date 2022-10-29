Лещенко: «Динамо» сегодня просто разорвало «Химки»

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Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу бело-голубых над «Химками» (6:1) в матче 15-го тура РПЛ.
«Хорошо сыграли! «Динамо» сегодня просто разорвало «Химки». Ничего у химчан не получалось. Скорее, надо говорить о «Химках», чем о «Динамо». Бело-голубые хорошо отыграли, замена вышла прекрасная. Приятно удивляет «Динамо» — 4 последних матча выиграли. Здорово, очень рад!» — сказал Лещенко «СЭ».
«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).
«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.
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