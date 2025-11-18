Лещенко: «Гусев и Паршивлюк должны оставаться. Черчесов? Никого не хочу!»

Сегодня, 12:55
Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о новом главном тренере бело-голубых.
«Кроме Гусева никого не хочу видеть на посту главного тренера «Динамо». Паршивлюк и Гусев должны оставаться! Черчесов? Никого не хочу! Они нормальные ребята, динамовцы. Я думаю, с ними можно связывать судьбу команды», — сказал Лещенко «СЭ».
17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.
По информации «СЭ», кандидатами на должность главного тренера «Динамо» также являются Сергей Игнашевич, Станислав Черчесов и Нури Шахин.
Симон Вирсаладзе
Да, в возрасте Валерьяныча уже никого не хочется.
18.11.2025
Dimka Tk
возвращать Личку
18.11.2025
bvp
Паршивлюк прямо коренной.
18.11.2025
Dron56
Гуся оставляйте, хватит эксперементов.
18.11.2025
Артемон Доберманов
Валерьяныч прав даже когда неправ
18.11.2025
KlimA
Из полей доносится: налей!) Держаццо, Валерьяныч!
18.11.2025
Валерий S.S.
Ну, конечно, "динамовцы"! Один красно-белый на всю голову, другой к лошадям на пару с шемберастом сбежал за длинным рублём и предлагал смотреть на табло.
18.11.2025
АйЯЯйКиН-СССР
Нормальные ребята - это очень странное резюме для приема на работу... :joy::joy::joy:
18.11.2025
Mr T
Лёва,ты прав. Можно дать шанс Ролану, терять нечего,а надежда есть.
18.11.2025