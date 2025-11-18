Видео
Сегодня, 12:55

Лещенко: «Гусев и Паршивлюк должны оставаться. Черчесов? Никого не хочу!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о новом главном тренере бело-голубых.

«Кроме Гусева никого не хочу видеть на посту главного тренера «Динамо». Паршивлюк и Гусев должны оставаться! Черчесов? Никого не хочу! Они нормальные ребята, динамовцы. Я думаю, с ними можно связывать судьбу команды», — сказал Лещенко «СЭ».

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

По информации «СЭ», кандидатами на должность главного тренера «Динамо» также являются Сергей Игнашевич, Станислав Черчесов и Нури Шахин.

9

  • Симон Вирсаладзе

    Да, в возрасте Валерьяныча уже никого не хочется.

    18.11.2025

  • Dimka Tk

    возвращать Личку

    18.11.2025

  • bvp

    Паршивлюк прямо коренной.

    18.11.2025

  • Dron56

    Гуся оставляйте, хватит эксперементов.

    18.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Валерьяныч прав даже когда неправ

    18.11.2025

  • KlimA

    Из полей доносится: налей!) Держаццо, Валерьяныч!

    18.11.2025

  • Валерий S.S.

    Ну, конечно, "динамовцы"! Один красно-белый на всю голову, другой к лошадям на пару с шемберастом сбежал за длинным рублём и предлагал смотреть на табло.

    18.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Нормальные ребята - это очень странное резюме для приема на работу... :joy::joy::joy:

    18.11.2025

  • Mr T

    Лёва,ты прав. Можно дать шанс Ролану, терять нечего,а надежда есть.

    18.11.2025

    Ролан Гусев
    Сергей Паршивлюк
    Станислав Черчесов
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
    Лев Лещенко
    Популярное видео
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
