Лещенко — о российских футболистах: «Показал себя в одном сезоне и к нему не подступиться»

Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о нынешнем поколении российских футболистов.

«Человек показал себя в одном сезоне и уже ходит, к нему не подступиться. Агенты сразу требуют каких-то несуразных денег. У тебя еще нет «избранного»! Написал одну песню или 2-3, и уже звезда. Вот когда будет «избранное», ты можешь гордиться. Ни у кого избранного нет!» — сказал Лещенко «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.