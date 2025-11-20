Лещенко — о «Динамо»: «Лично я бы совершенно спокойно оставил Гусева»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко ответил на вопрос «СЭ» о работе Ролана Гусева в клубе.

«Конец прошлого сезона доказал, что Ролан Гусев и Сергей Паршивлюк достаточно оперативно взяли руководство командой и сумели выиграть несколько матчей. Мне кажется, команде нужна была эта перезагрузка, какая-то встряска. Думаю, в этом плане Карпин сам понимает, что не срослось. Он хороший тренер, но иногда бывает так, что стороны не подходят друг другу. Думаю, решение Карпина и «Динамо» — обоюдное, и оно очень правильное. Его уход должен встряхнуть команду, и оставшиеся четыре игры Ролан с командой может доиграть удачно.

Мне понравились майские матчи под его руководством. Во всяком случае была понятная игра с очень плотной обороной — особенно не экспериментировали. Потому что схема и алгоритмы вырабатываются только стабильностью, а когда идет шараханье: то игра от защиты, то от нападения, то прострелы, то навесы, то прессинг, то вообще разыгрывали мяч в штрафной площади, из-за чего привезли себе несколько голов. Сейчас не время для экспериментов.

Лично я бы совершенно спокойно оставил Ролана. Если не будет какого-нибудь нереального тренера, который приведет своих сильных игроков. Но это вряд ли: ведь сейчас нет международных матчей — ни на уровне клубов, ни на уровне сборных. Идет только розыгрыш своего чемпионата и кубка, так что, мне кажется, нужно давать шанс российским тренерам. Все будет зависеть от того, как мы сейчас доиграем год и что будет весной, о чем будет думать менеджмент клуба и как выстраивать дальнейшую работу. Надеюсь, зрители придут и поддержат команду в это воскресенье!» — сказал Лещенко «СЭ».

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

По информации «СЭ», кандидатами на должность главного тренера «Динамо» также являются Сергей Игнашевич, Станислав Черчесов и Нури Шахин.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ — у команды 17 очков после 15 матчей. В 16-м туре москвичи примут махачкалинское «Динамо» 23 ноября.