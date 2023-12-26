Лещенко — о возможном уходе Лесового: «Если есть перспективы роста, он должен их использовать»

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном уходе полузащитника бело-голубых Даниила Лесового в «Маккаби» (Хайфа).

«Я приветствую такие варианты всегда. Он там окрепнет и будет играть на другом уровне. Наш футбол внутри страны, а «Маккаби» все-таки играет на международной арене, поэтому человек будет расти. Я считаю, что если есть перспективы роста, то он должен их использовать», — сказал Лещенко в разговоре с журналистом «СЭ» Николаем Гавриловым.

В текущем сезоне полузащитник бело-голубых сыграл в 13 матчах, в основном выходя на замену. На счету игрока 1 голевая передача и 2 желтые карточки.