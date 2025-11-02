Лещенко — о «Динамо»: «Как говорят у актеров — игра не по таланту»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре бело-голубых в текущем сезоне РПЛ.

«Не могу понять рисунка игры: то навал какой-то, то прессинг. Не понимаю в какой футбол они играют. Хотя игроки в хорошей физической форме, но у них нет отдачи. Пока, к сожалению, как говорят у актеров, — игра не по таланту. Не хочу что-то негативно говорить. Все-таки болею за команду. Стараюсь больше поддержать, чем разрушать», — сказал Лещенко «СЭ».

После 14 туров РПЛ «Динамо» набрало 17 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.