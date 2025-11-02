2 ноября, 14:25
Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре бело-голубых в текущем сезоне РПЛ.
«Не могу понять рисунка игры: то навал какой-то, то прессинг. Не понимаю в какой футбол они играют. Хотя игроки в хорошей физической форме, но у них нет отдачи. Пока, к сожалению, как говорят у актеров, — игра не по таланту. Не хочу что-то негативно говорить. Все-таки болею за команду. Стараюсь больше поддержать, чем разрушать», — сказал Лещенко «СЭ».
После 14 туров РПЛ «Динамо» набрало 17 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.
Фирсыч
Великий актёр Лещёв! Лещенко - псевдоним. Чтоб думали, что он имеет отношение к Петру Лещенко.
02.11.2025
alexanderpisyako
Согласен полностью с Лещенко!
02.11.2025
Slim Tallers
Так зачем мямлить,скажи,что не по Сеньке шапка. Никогда,нигде и ничего Карпин не выигрывал,но,почему-то,его считают топ-тренером.
02.11.2025