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Сегодня, 06:18

Лещенко — о матче «Ростов» — «Динамо»: «Станет понятно, кто является претендентом на третье и четвертое место»

Лев Лещенко считает, что между «Ростовом» и «Динамо» будет серьезная борьба
Анна Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Ростовом» в 16-м туре РПЛ.

«Должна быть серьезная борьба между «Ростовом» и «Динамо». Команды находятся рядом в таблице, уверенно играют. Станет понятно, кто является претендентом на третье и четвертое место. Хоть «Динамо» и выиграло в последнем матче у «Ростова», это ни о чем не говорит», — приводит слова Лещенко «РБ Спорт».

Матч «Ростов» — «Динамо» состоится 6 ноября. Начало встречи — в 19.00 мск.

Команда из Ростова занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ (29 очков), а московский клуб находится на шестой строчке (26 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lev-leshhenko-mezhdu-rostovom-i-dinamo-budet-ser-eznaya-bor-ba-za-3-e-mesto/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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