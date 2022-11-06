Лев Лещенко считает, что между «Ростовом» и «Динамо» будет серьезная борьба

Заслуженный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Ростовом» в 16-м туре РПЛ.

«Должна быть серьезная борьба между «Ростовом» и «Динамо». Команды находятся рядом в таблице, уверенно играют. Станет понятно, кто является претендентом на третье и четвертое место. Хоть «Динамо» и выиграло в последнем матче у «Ростова», это ни о чем не говорит», — приводит слова Лещенко «РБ Спорт».

Матч «Ростов» — «Динамо» состоится 6 ноября. Начало встречи — в 19.00 мск.

Команда из Ростова занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ (29 очков), а московский клуб находится на шестой строчке (26 очков).