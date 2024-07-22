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Сегодня, 10:01

Яшин стал вторым в списке лучших игроков Восточной Европы по версии FourFourTwo

Руслан Минаев
Лев Яшин.
Фото Анатолий Бочинин
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Портал FourFourTwo составил список из 32 лучших игроков Восточной Европы в истории футбола.

Лучшим был признан венгерский форвард Ференц Пушкаш, выступавший за «Гонвед» и «Реал». Второе место занял бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин. Третьим стал экс-нападающий «Гонведа» и «Барселоны» — венгр Шандор Кочиш.

Ранее портал назвал Яшина лучшим вратарем в истории футбола.

Лучшие футболисты в истории из Восточной Европы по версии FourFourTwo:

1. Ференц Пушкаш (Венгрия)

2. Лев Яшин (СССР)

3. Шандор Кочиш (Венгрия)

4. Роберт Левандовски (Польша)

5. Ласло Кубала (Венгрия)

6. Йозеф Масопуст (Чехословакия)

7. Андрей Шевченко (Украина)

8. Нандор Хидегкути (Венгрия)

9. Флориан Альберт (Венгрия)

10. Йожеф Божик (Венгрия)

15. Олег Блохин (СССР)

20. Игорь Нетто (СССР)

22. Ринат Дасаев (СССР)

24. Альберт Шестернев (СССР)

28. Игорь Беланов (СССР)

Лев Яшин
Футбол
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